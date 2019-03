Viabilità, Vesperini: “In zona Ascolani prima modificano e poi incontrano i cittadini. Assemblee sono specchietti per le allodole”

GROTTAMMARE – “La democrazia partecipata a Grottammare? Uno specchietto per le allodole”. Lorenzo Vesperini, capogruppo in consiglio comunale di Grottammare Città Unica, interviene sulle modifiche alla viabilità nella zona di via D’Azeglio. “Il sindaco – spiega Vesperini – ha annunciato attraverso la stampa che quelle modifiche in zona Ischia-Ascolani saranno presto al centro di un’assemblea pubblica per valutare i risultati del cambiamento di direzione dei sensi unici. Ma così facendo non ha fatto altro che dimostrare come la democrazia partecipata, cioè l’applicazione della richiesta formulata dal popolo a Grottammare sia uno specchietto per le allodole“.

Vesperini parla di proposte disattese dopo anni ed anni di assemblee e riunioni con i quartieri: “Un copione che si ripete ormai da lungo tempo e vede sempre meno partecipazione alle assemblee poiché i cittadini, a quel tipo di partecipazione, non credono”.

Sulle modifiche alla viabilità il consigliere comunale parla di “reazione negativa scontata dei residenti” e di “decisioni imposte”. “Per l’ennesima volta sono state disattese le istanze formulate con l’aggravante che i soldi spesi per il sistema viario in modo improprio, sono un danno economico per l’intera collettività, che oltre a mettere a repentaglio la sicurezza dei residenti contravviene al codice della strada, che all’ articolo 158 prevede che la sosta o fermata in prossimità di un’ incrocio non può essere a meno di 5 metri”.

“Allora – prosegue Vesperini – ci chiediamo come si possa mettere uno stop in un incrocio attaccato ad un parcheggio oscurando la visibilità dell’automobilista, ma soprattutto come si può contravvenire le norme del codice della strada facendo passare il messaggio di sicurezza stradale alla città quando non si rispettano le regole. Prendiamo atto dell’errore procurato al quartiere e di conseguenza proporremo come gruppo consiliare una mozione, invitando fin da subito l’azzeramento delle scelte fatte ma soprattutto la revisione della percorribilità applicando diligentemente la regolamentazione impartita dal codice della strada, rivedendo i troppi stop e intersezioni pericolose, il senso unico per tutta via d’Azeglio, ma sopratutto limitando il passaggio dei mezzi pesanti tra via Massimo d’Azeglio e via Pascoli, ad oggi un problema non più trascurabile per il quartiere che non supporta più questo tipo di traffico”.