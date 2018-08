Viabilità, Piunti: “Bretella e terza corsia, discorsi da riavviare. Non siamo le Marche sporche”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutti d’accordo, ma ognuno a modo proprio. Dopo Fabio Urbinati e Tonino Capriotti sul fronte Pd, dall’altra parte della barricata è il sindaco Piunti ad intervenire sul delicato tema della viabilità, all’indomani dell’incendio scoppiato all’interno della galleria Castello.

“Dobbiamo riprendere il discorso della bretella inserendoci anche quello della terza corsia autostradale”, afferma il primo cittadino. “Quello che è accaduto sulla A14 riapre il dibattito su certi argomenti. Non possiamo essere considerati come la parte sporca delle Marche, nella viabilità come nella sanità”.

Piunti annuncia quindi un’azione condivisa: “Vorrei coinvolgere anche altri miei colleghi a ridosso della costa. E’ un problema che riguarda tutti”.

Nel frattempo, è polemica per le esternazioni del consigliere comunale democrat, a cui replica duramente Mario Ballatore di San Benedetto Protagonista. “Da oltre due anni viene profuso il massimo sforzo per cercare di dare un minimo senso alle periodiche uscite del consigliere Capriotti, ma ad oggi ogni tentativo è risultato vano. Sembra giocare a spararla grossa su tutti i campi per richiamare l’attenzione del pubblico di Facebook, ma non è così che si dovrebbero comportare rappresentanti delle istituzioni”.

Continua Ballatore: “Capriotti elogia il suo mentore Urbinati che ha annunciato di portare in consiglio regionale il tema della terza corsia. Lo stesso Urbinati, che alcune settimane fa parlava di soldi disponibili per la bretella, salvo essere sconfessato dalla vicepresidente regionale Anna Casini in una riunione tenutasi nel Comune di San Benedetto del Tronto. Se gli 8 milioni di euro paventati dal consigliere Urbinati ci sono davvero, si metta d’accordo con la Vicepresidente Casini e lo comunichi ufficialmente perché, come si dice dalle nostre parti, le chiacchiere stanno a zero. In quanto ai disagi, inevitabili dopo il grave incidente della galleria Castello sulla A14, è da irresponsabile il comportamento di Capriotti ancor più per il ruolo che ricopre in Provincia, ente preposto ad occuparsi di viabilità, dove pare faccia sontuose dormite”.