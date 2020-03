Vesperini: “Il sindaco risponda alla richiesta di aiuto della Misericordia”

GROTTAMMARE – “Il sindaco ascolti l’appello della Misericordia di Grottammare”. A parlare è il capogruppo di Grottammare Città Unica Lorenzo Vesperini che rilancia la richiesta di aiuto dei volontari della Misericordia. “Vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo credo che il sindaco di Grottammare debba ascoltare la richiesta di aiuto da parte di una realtà cittadina operante nel settore sanitario qual è la Misericordia di Grottammare – spiega Vesperini . L’appello rivolto alla collettività è di reperire dispositivi di sicurezza individuali per continuare ad operare in sicurezza durante i turni di servizio”.

Vesperini parla di “atto dovuto e di responsabilità rispondere subito alle richieste avanzate visto che al suo interno ci sono diversi concittadini che operano da volontari e che, nonostante questa emergenza, stanno ancora aiutando l’intero comparto sanitario senza mai tirarsi indietro. Sono sicuro che il Sindaco risponderà alla richiesta viste le numerose azioni messe in campo in questo triste periodo e soprattutto condivise con noi gruppi consiliari che hanno sempre soddisfatto le esigenze della nostra città. Un plauso fino ad oggi va fatto all’intera città e ad ogni cittadino per l’atteggiamento responsabile fin qui dimostrato, che ci vede ancora insieme combattere con tutte le nostre forze questo terribile virus”.