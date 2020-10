Valeria Mancinelli eletta presidente dell’Anci Marche. Piunti al congresso dei sindaci: “Uniti nelle strategie anti-covid”

JESI – La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli è la nuova presidente della sezione marchigiana dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L’elezione è avvenuta a Jesi, nel corso del congresso dei primi cittadini alla quale ha partecipato anche il sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti.

“Ho chiesto ai miei colleghi – spiega – di remare tutti nella stessa direzione in questi tempi di emergenza sanitaria e di adottare le stesse misure e gli stessi protocolli anticovid in modo da poterci rapportare in maniera maggiormente incisiva con il Governo centrale”.