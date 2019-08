Urbinati: “Nuovo ospedale? Ceriscioli è passato dalle parole ai fatti. Castelli campanilista”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sulla questione del reparto di otorinolaringoiatria prosegue la polemica a distanza tra Fabio Urbinati e Guido Castelli.

“Un reparto diviso a metà tra i due presidi ospedalieri della provincia non è praticabile, perché sappiamo ormai da tempo, con tanto di argomentazioni di tecnici e medici, che reparti divisi non sono efficienti e non danno un buon servizio alla popolazione. Se non fosse così allora avremmo tutti i reparti divisi a metà. È la logica stessa a suggerire che la cosa migliore da fare in questo momento storico sia il trasferimento di Otorino al Madonna del Soccorso. Ciò consentirebbe di abbassare nettamente le liste di attesa. Ma a Castelli questo certo non interessa. Non interessa migliorare i servizi per i cittadini, a meno che non si tratti, esclusivamente, dei cittadini di Ascoli, la sua città. Per questo metto in guardia la popolazione picena da Castelli, che aspira ad un ruolo nella politica regionale delle Marche: non fidatevi, perché questo signore non ha a cuore il benessere del territorio”.

Il consigliere regionale affronta quindi il tema del nuovo ospedale: “Il progetto di un ospedale di altissimo livello per tutto il Piceno è all’ordine del giorno della politica marchigiana da più di quindici anni, ma rivendico che l’attuale amministrazione regionale abbia avuto il merito di passare dalle parole ai fatti, mettendo sempre davanti ad ogni decisione gli interessi dei cittadini e solo dopo gli interessi dei partiti. Da parte dell’ex sindaco Castelli, invece, vedo solo una strenue difesa di interessi campanilistici. Legittima, ma totalmente strumentale e dannosa per i cittadini piceni. Questa, caro Guido, è l’unica cosa che è emersa dai tuoi interventi degli ultimi mesi. Un campanilismo che un amministratore, giustamente ambizioso come te, non dovrebbe avere. È noto – continua Urbinati – che ti stai preparando ad una avventura politica che potrebbe portarti ad occuparti non solo della tua città ma anche di un territorio molto più vasto. Ed è proprio in virtù di questo che mi stupisce il tuo rivendicare e difendere tutti i reparti di eccellenza che oggi sono presenti al Mazzoni senza analizzare quella che è la genesi e la storia recente della Sanità del Sud delle Marche”.

Urbinati accenna alla possibilità di Castelli di candidarsi alla presidenza della Regione: “Sei convinto che questo atteggiamento così forte nella difesa di Ascoli ti farà guadagnare voti nel resto della provincia quando i cittadini sapranno tutta la verità? Tu affermi che nella mia città sono odiato, un leit motiv che i miei avversari politici intonano alla vigilia di ogni competizione elettorale, ma se fossi in te mi preoccuperei di più del consenso che pensi di riscuotere tu. E poi si vedrà. Io parlo con i fatti alla mano: solo qualche anno fa hai proposto l’area di Campolungo, di proprietà del Comune di Ascoli ad 1 euro proprio per realizzarci l’ospedale unico? Com’è, allora andava bene? È ora che diciamo la verità: l’attuale Piano sanitario, tradotto dal linguaggio burocratico al linguaggio corrente, prevedeva un lento smantellamento del Madonna del Soccorso a favore del Mazzoni. Una tendenza che è stata bloccata dal mio insediamento in Consiglio regionale e dall’insediamento della nuova Giunta che si appresta a votare il nuovo Piano sanitario. Ma io non ho mai fomentato la costa contro Ascoli, non ho mai aizzato i cittadini per farli scendere in piazza e chiedere un ospedale di primo livello a Monteprandone o a Grottammare, pur avendo la costa, come prima dimostrato, i numeri per fare certe rivendicazioni. Ho sempre lavorato, testa bassa, per migliorare i servizi ed applicare correttamente le indicazioni statali”.