Urbinati e Minardi nominati nella Consulta per la Legalità

Il capogruppo in Consiglio regionale, Fabio Urbinati, ed il vice presidente dell’Assemblea legislativa, Renato Claudio Minardi, sono stati nominati componenti della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, rispettivamente quale esponente della maggioranza e quale delegato dell’Assemblea legislativa.

La consulta è stata istituita con la legge regionale 27 del 7 agosto 2017, che promuove la definizione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio attraverso l’attuazione delle politiche sociali, educative e culturali. Lo stesso provvedimento ha istituito anche la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile”, che si celebrerà il prossimo 21 marzo, e così per ogni anno.

«Con questa legge e la sua concreta applicazione, la Regione Marche si schiera a favore della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, attraverso la messa in atto di politiche sociali, educative e culturali – ha affermato il capogruppo Urbinati –. Essere scelto per prendere parta alla Consulta è un grande onore ed un incarico che assumo con la massima serietà per elaborare ed attuare, insieme agli altri componenti, tutte le azioni più idonee ed efficaci per favorire l’emersione dei fenomeni connessi all’usura ed alla diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro, nonché per avviare le campagne di sensibilizzazione e gli interventi di assistenza e aiuto in favore delle vittime innocenti della criminalità organizzata e dei fenomeni di corruzione, come recita la stessa legge».

«La nuova legge che inizia ad essere operativa con la composizione della Consulta è un provvedimento fondamentale per riaffermare e diffondere tra la cittadinanza la cultura della legalità e per la costruzione di un solido senso civico – ha aggiunto il vice presidente dell’Assemblea regionale, Minardi –. La legge rappresenta non solo uno strumento di promozione della cittadinanza responsabile, ma anche di difesa delle vittime della criminalità organizzata e la Consulta deve rappresentare per queste un punto di riferimento, un organismo a