Urbinati accusa De Vecchis: “Emergenza finita? Non spetta a lui dirlo. Non ha idea di cosa stia accadendo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fabio Urbinati non ci sta: “Un consigliere comunale non può permettersi di affermare che l’emergenza è finita”. Nel mirino del consigliere regionale finisce Giorgio De Vecchis, che parlava di un Madonna del Soccorso ormai fuori dalla fase critica sul fronte covid.

“Non lo stabiliamo noi politici, siamo ancora nella fase uno, il virus gira ed è pericolosissimo”, precisa Urbinati. “Vorrei sommessamente ricordare che nelle Marche ci sono stati finora più morti di quanto ha fatto la Sars nel 2003 in tutto il mondo. Chi parla cosi non ha idea di cosa stia accadendo. Io spero che l’emergenza sanitaria finisca al più presto per poi affrontare l’altra emergenza, quella economica”.

Urbinati prova poi a spegnere la polemica a proposito del futuro dell’ospedale rivierasco: “La zona sud è stata la meno colpita, ma questo virus fa subito a riaccendere i focolai. C’é una delibera regionale del 12 marzo che parla chiaro. Piano piano il Madonna del Soccorso tornerà alle sue funzioni. Quando inizierà la fase due avremo bisogno di ripristinare i Pronto Soccorso”.

Infine, l’esponente di Italia Viva smentisce l’invasione da altre aree vaste. “Non è vero, è accaduto che nelle ultime settimane grazie a Dio il Madonna del Soccorso ha dimesso diversi pazienti. Abbiamo avuto una percentuale di guariti molto alta e di questo ringraziamo i medici. Ci sarà l’arrivo di qualche unità”.