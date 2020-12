Un altro giorno arancione, il silenzio di Acquaroli e quel “ricordo a tutti” che suona veramente male

“Ricordo a tutti che l’attuale ordinanza che pone le Marche in “zona arancione” sarà in vigore fino a sabato alle ore 24. Domani sapremo in maniera definitiva se potremo tornare in “zona gialla”. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli si è fatto vivo alle 21 e 43 di ieri sera dopo una giornata di assoluto silenzio. Nel giorno in cui baristi, ristoratori e non solo loro, pendevano letteralmente dalle sue labbra per capire se il giorno successivo (vale a dire oggi) avrebbero potuto riaprire, il presidente della Regione non ha fornito alcuna comunicazione su quello che sarebbe accaduto nelle successive 24 ore. Tutti, infatti, sapevano che se il passaggio da arancione a giallo fosse avvenuto, questo sarebbe accaduto nella giornata di oggi visto che dal giorno 4 dicembre, con tutti i parametri a posto, la regione Marche sarebbe potuta tornare gialla (l’ordinanza scadeva alla mezzanotte di ieri).

E chi glielo aveva detto? Ma proprio il presidente della Regione, appena sei giorni prima: esattamente venerdì 27 novembre con un messaggio affidato ai social: “Mi ha appena chiamato il ministro Speranza – aveva scritto Acquaroli – per confermarmi l’andamento molto positivo dell’indice Rt anche nella scorsa settimana. Se questi dati verranno confermati anche nella settimana in corso, e dai risultati parziali che abbiamo questa sembra essere la tendenza, dal giorno 4 dicembre la nostra regione dovrebbe tornare in zona gialla“. A tutto ciò vanno aggiunte altre dichiarazioni, quella del presidente della commissione regionale Governo del Territorio Andrea Maria Antonini che aveva fissato la scadenza proprio al giorno 3 dicembre. Beh oggi è il 4 dicembre e fino alle 21 e 43 del 3 dicembre non è arrivata una parola, una nota stampa, una dichiarazione, un tweet.

Perché le ultime scadenze fissate dagli amministratori regionali non sono state corrette in corsa nei giorni scorsi? Non è stato detto assolutamente nulla. Così i ristoratori e i baristi che avevano timidamente iniziato a preparare i propri locali per la riapertura al pubblico hanno dovuto ringraziare il presidente abruzzese Marsilio che, rivolgendosi ai suoi concittadini ha fatto un favore anche ai vicini di casa marchigiani annunciando che il cambio di colore slittava, e forse slittava anche di un paio di giorni (fonte ministro Speranza).

Ovviamente non è una decisione di Francesco Acquaroli, sia chiaro. Da quel poco che si capisce il ministro ha deciso di temporeggiare qualche ora prima di alleggerire il peso delle restrizioni su alcune regioni, Marche comprese. Ma il presidente della Regione ha una chiara responsabilità anche comunicativa nei confronti dei cittadini marchigiani, una responsabilità che non prevede post come quello scritto alle dieci meno un quarto di ieri sera. Quel “ricordo a tutti”, con il quale di fatto smentisce se stesso, suona proprio male. Sia perché i marchigiani non hanno l’anello al naso, sia perché, di fatto, il presidente si contraddice da solo. Forse sarebbe stato meglio dire: “dobbiamo aspettare ancora qualche ora” e magari dirlo un po’ prima.