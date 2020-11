Ufficio Scolastico, sulla lettera di Filisetti ora interviene il ministero dell’Istruzione

Sulla lettera agli studenti del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale ora interviene anche il ministero. Il ministero dell’Istruzione ha infatti chiesto all’Ufficio scolastico regionale per le Marche una relazione in merito al messaggio inviato in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre. Spiegazioni chieste in ragione «dei principi democratici che sorreggono l’attività e le finalità del sistema nazionale di istruzione e formazione».