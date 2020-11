Trasporti, nel primo lockdown ricavi crollati nelle Marche dell’80 per cento

“Siamo in ordine di distribuzione del fondo nazionale dei trasporti l’ultima regione. 68 euro pro-capite. È qualcosa che stressa in maniera sistemica la possibilità delle aziende di erogare servizi”. La dura analisi arriva dall’assessore regionale al bilancio Guido Castelli che, nel corso del consiglio regionale di lunedì, ha illustrato lo stato del trasporto pubblico locale marchigiano.

“Il trasporto pubblico nelle Marche sconta un primato non invidiabile – aggiunge Castelli – In altre regioni la remunerazione è 120, 130, 140 euro pro-capite. Il sistema ha dovuto reagire alla pandemia essendo già gravato da una situazione non invidiabile”.

L’assessore ha quindi spiegato che nel quadrimestre marzo-giugno, per metà segnato dal lockdown, la riduzione dei passeggeri è stata pari al 90 per cento per una perdita di ricavi complessiva dell’80 per cento rispetto al 2019.