Trambusto in Regione. La consigliera ha la febbre e fa il tampone, rinviati quasi tutti i punti della seduta di oggi

ANCONA – La paura del coronavirus ha creato trambusto anche in Regione a causa di un attacco febbrile che ha colpito una consigliera regionale che è stata prima visitata in loco da un medico e poi portata in ospedale per sottoporsi al tampone.

Un episodio che avrà delle conseguenze sull’agenda della Regione dal momento che per oggi era previsto il consiglio regionale ma, dopo una lunga riunione nel corso della quale si era anche ipotizzato il rinvio della seduta, è stato deciso di affrontare un solo punto all’ordine del giorno, quello della variazione di bilancio, per poi chiudere la seduta e abbandonare il palazzo.