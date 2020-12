Tragedia di Monsampolo, i sindacati: “Necessario rafforzare vigilanza e formazione continua”

MONSAMPOLO DEL TRONTO – “Non pensavamo di aspettare le festività natalizie con l’ennesima morte sul lavoro: il nostro abbraccio ed il nostro pensiero sincero alla famiglia dell’operaio deceduto, ma sappiamo di sembrare ripetitivi”. Sono le parole contenute in una nota inviata da Cgil,Cisl e Uil relativamente alla tragedia che si è consumata questa mattina a Monsampolo. “L’ennesima morte sul lavoro deve farci porre delle domande su quello che accade ogni giorno sui posti di lavoro e nei cantieri edili, soprattutto: la sicurezza parte dalla corretta applicazione dei contratti nazionali di categoria. Il CCNL Edile prevede la formazione continua dei lavoratori attraverso l’azione degli Enti Bilaterali di settore: ci chiediamo se per il tragico evento avvenuto a Monsampolo del Tronto venisse applicato il contratto corretto per l’attività che i lavoratori stavano portando avanti. Non possiamo commuoverci o esprimere cordoglio soltanto quando avviene un episodio grave nel nostro territorio, per questo è necessario dare uno slancio importante anche agli organi di vigilanza e controllo, visto che il settore dell’edilizia sarà centrale per la ripartenza del Paese e anche del nostro territorio. Il settore, però, sarà veramente un volano per la nostra economia soltanto se i nostri lavoratori saranno sicuri nei luoghi di lavoro, inquadrati con il giusto contratto, formati seriamente sulla sicurezza e soprattutto sicuri di rientrare a casa. Salute, sicurezza a prevenzione devono essere prioritarie anche nella nostra regione: rivolgiamo un appello forte alla Regione Marche affinché riveda la percentuale di spesa del bilancio rivolta alla prevenzione, una percentuale tra le più basse a livello nazionale e piuttosto lontana, non solo dall’obiettivo del 5% della spesa sanitaria complessiva, ma anche dal dato nazionale che è del 4,4% spesa che deve essere effettiva, anche con assunzioni negli organi di vigilanza e controllo. “E’ necessario rafforzare la vigilanza, la formazione continua e reale per poter valutare i rischi sul posto di lavoro, e la prevenzione” dicono le organizzazioni sindacali in una nota “e per questo sollecitiamo a rafforzare gli organi di controllo e vigilanza per supportare il lavoro di qualità, il lavoro giusto con il giusto contratto ed il lavoro in sicurezza, per non continuare a piangere infortuni gravi e morti sul lavoro. La sicurezza può essere considerata un costo, ma un investimento per il futuro”.