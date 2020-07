Tour nelle Marche per le Sardine: il 24 luglio ad Arquata e Acquasanta

Le Sardine saranno nel Piceno venerdì 24 luglio. Il movimento fondato lo scorso novembre in ocassione delle elezioni in Emilia Romagna, parteciperà attivamente anche al voto nelle Marche. Le tappe saranno ad Arquata ed Acquasanta, dove si parlerà rispettivamente di ricostruzione post-terremoto e anti-fascismo.

Proprio ieri durante un’intervista a L’Aria che tira, il leader Mattia Santori aveva rispolverato la vicenda di Acquasanta risalente al 28 ottobre 2019, con una chiara frecciata a Francesco Acquaroli: “Il candidato della destra non disdegnava di partecipare alle cene sulla Marcia su Roma. Per noi la memoria è un valore fondamentale per la cultura e per la società di oggi. Insultare o scherzare sulla storia è un insulto alla memoria”.