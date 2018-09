Terza corsia, Forza Italia prepara un’interrogazione in Senato

ANCONA – “Urge riaprire immediatamente la trattativa con Società Autostrade per la realizzazione della terza corsia dell’A14. E l’amministrazione regionale si attivi per colmare una lacuna, quella sulle carenze delle infrastrutture viarie nel Fermano, ormai inaccettabile e anacronistica”. E’ la presa di posizione del Capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi sulla terza corsia e sui disagi legati alle inadeguate infrastrutture viarie del Fermano. Marcozzi ha oggi presentato al riguardo un’interrogazione consiliare.

Sullo stato delle infrastrutture viarie del sud delle Marche e del Fermano interviene anche il Senatore FI, Andrea Cangini annunciando un’interrogazione parlamentare al Senato.

“Le restrizioni al traffico autostradale a seguito di un incendio nella galleria Castello di Grottammare – aggiunge il Capogruppo regionale FI Jessica Marcozzi – hanno infatti riportato nuovamente allo scoperto le critiche condizioni della viabilità nel Fermano. Paralisi sulla Statale Adriatica con notevoli e nefaste ripercussioni in termini ambientali, economici, turistici e di immagine. Serve una sostanziale e generale modernizzazione delle arterie viarie del Fermano: terza corsia in A14, senza dimenticare eventuali ipotesi progettuali che prevedano il suo arretramento, il traffico sulla ss16 deve essere alleggerito e le strade provinciali, sempre più direttrici di collegamento tra la costa e le aree produttive, ma sempre più deteriorate, vanno adeguate. Se veramente si vuole il rilancio di un territorio colpito dalla crisi e dal sisma, e che rischia il collasso, non si può prescindere dalla modernizzazione dei collegamenti via terra. Per questo ho chiesto con Interrogazione consiliare all’amministrazione di riavviare un dialogo con le Autostrade e le amministrazioni locali, di premere per maggiori fondi per la manutenzione delle strade provinciali, di ragionare seriamente sull’alleggerimento della SS16 e di studiare collegamenti adeguati con le aree produttive e gli ospedali del Fermano”.