Terremoto, Ceriscioli incontra la Morani: “Serve decreto ad hoc per velocizzare la ricostruzione”

Il governatore Ceriscioli incontra Alessia Morani per discutere di terremoto e ricostruzione.

Al sottosegretario allo sviluppo economico la giunta regionale ha ribadito la necessita dell’approvazione di un “decreto ad hoc” per il sisma del centro Italia “che accolga gli emendamenti proposti assieme alla conferenza delle regioni e all’Anci per velocizzare la ricostruzione”.

Spiega Ceriscioli: “Fino a oggi sono mancati quegli strumenti straordinari che possono affrontare una situazione straordinaria come quella delle Marche dopo il sisma. Cerchiamo nel governo quella interlocuzione che fino ad oggi è mancata per fare in modo che questi strumenti, nati dal basso possano diventare strumenti operativi. Oggi a supporto del piano lavoriamo con i fondi Europei, in particolare l’asse 8 e con le risorse disponibili. Sono usciti diversi bandi in particolare 30 milioni dedicati al Made in Italy, 4,8 milioni per i servizi sociali, 84 milioni per gli investimenti produttivi, 6,2 milioni per l’ingegnerizzazione, 5,8 milioni per la Manifattura e lavoro 4.0”.