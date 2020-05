Tavoli e sedie all’aperto, Pellei: “Il Comune non perda tempo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgerà la settimana prossima la commissione congiunta urbanistica-commercio per la discussione della possibilità di destinare suolo pubblico alle attività commerciali.

“Confidiamo di poter avere sul tavolo già un piano operativo del Comune, così da non far perdere tempo agli esercenti che stanno riaprendo e che hanno, come non mai, urgente bisogno di sostegno”, dice Domenico Pellei.

Il presidente della commissione urbanistica ricorda come il Decreto Rilancio all’art 184 preveda misure specifiche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica. “È previsto l’esonero dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; inoltre, sempre per lo stesso lasso di tempo è prevista procedura semplificata per nuove occupazioni ovvero per ampliamento delle superfici già concesse”.

Giovedì la giunta dovrebbe varare le linee guida per l’ottenimento degli spazi all’esterno dei locali, mentre dal giorno successivo si potranno avviare le domande per l’ottenimento del permesso.

“San Benedetto – conclude il consigliere comunale – ha ampie e splendide isole pedonali, piazze, pinete, aree verdi che possono essere utilizzate allo scopo. Che sia un’estate “sotto le stelle” che magari diventerà un modello per il futuro”.