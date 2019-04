Tajani a San Benedetto: “Tra le Regioni governate dalla sinistra, le Marche son quelle messe peggio”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una mattinata sotto il sole di San Benedetto, prima di partire per Arquata. Tour elettorale nelle Marche per Antonio Tajani che nelle ore precedenti all’arrivo in riviera si era recato a Loreto.

Accolto dai simpatizzanti di Forza Italia nel giardino di una villa antistante il lungomare, il presidente del Parlamento Europeo ha rivendicato il suo operato nei due anni di mandato ricordando i 2 miliardi promessi per la ricostruzione dopo il sisma del 2016. “Dissi che sarebbero arrivati e sono arrivati”, ha affermato l’esponente azzurro candidato alle Europee nella circoscrizione del centro Italia.

Non sono mancati affondi a Palazzo Raffaello: “Tra le Regioni governate dalla sinistra è quella messa peggio”. Infine un motivo per votare ancora Forza Italia: “Più forti siamo, più possibilità abbiamo di creare un’alternativa a questo governo”.