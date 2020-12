Stretta di Natale, festivi e prefestivi da zona rossa. Gli altri giorni arancioni. Ecco le regole per andare a trovare i parenti

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato in serata le misure per i giorni delle festività natalizie confermando le indiscrezioni che si stanno susseguendo da questo pomeriggio. Conte ha anche annunciato il varo di ristori dal valore di 645 milioni per bar e ristoranti; altre misure sono in arrivo, ha detto, per i prossimi giorni.

Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa, con una novità significativa: la possibilità di uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, ma nel rispetto delle regole. Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio l’Italia sarà invece in «zona arancione». Gli spostamenti tra comuni sarebbero dunque vietati, ma in questi giorni «saranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni». È vietato comunque recarsi nel capoluogo di provincia.



Come anticipato è stato autorizzato lo spostamento, anche nei giorni festivi e prefestivi, per andare a trovare i parenti. Ecco le regole. Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone diversamente abili o comunque o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno ma sempre tra le 5 e le 22. Nell’arco della stessa giornata si può andare «verso una sola abitazione», e questa deve essere «ubicata nella medesima regione».