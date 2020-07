Stop al consumo di suolo, il nuovo comitato organizza un incontro pubblico e invita il sindaco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primo incontro pubblico per il comitato “Fermiamo il consumo di suolo, rigeneriamo la città”. L’appuntamento è per lunedì 27 luglio, alle ore 21.30, presso il Parco Wojtyla di via Lombardia. Si discuterò, ovviamente, dello sviluppo urbanistico della città e sarà l’occasione per avviare un confronto sulla proposta di mozione consiliare elaborata dal coordinamento, con la quale, oltre a sollecitare il Parlamento ad approvare il disegno di legge sull’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoi urbanizzati, si vuole impegnare il governo attuale e futuro di San Benedetto ad adottare politiche urbanistiche fondate sullo stop al consumo di suolo e sul riutilizzo e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.

All’incontro, aperto al pubblico, sono stati invitati il sindaco Piunti, i consiglieri comunali di maggioranza e opposizioni ed esponenti di forze politiche e associazioni civiche e ambientaliste cittadine.

Il dibattito, inevitabilmente, toccherà pure la questione delle sei varianti urbanistiche.