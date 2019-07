Stoccaggio, Piunti contro la Regione: “Fu latitante fino alle elezioni del 2015”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Noi siamo stati contrari fin dalla primissima ora”. Sulla questione dello stoccaggio del gas, Pasqualino Piunti rivendica la propria coerenza e ne approfitta per criticare l’atteggiamento ambiguo della Regione sull’argomento.

“Fu latitante fino a quando non si avvicinarono le elezioni del 2015 – afferma il sindaco – da quel momento tutti salirono sul carro della protesta”.

Piunti ringrazia i comitati e annuncia le prossime mosse: “Facemmo i ricorsi per conto nostro, devo ringraziare i miei collaboratori e le associazioni. Teniamo alta la guardia, coinvolgendo gli organi istituzionali. Sono tanti i motivi per dire no, in primis quello legato al terremoto”.