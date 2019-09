Solidarietà e Partecipazione contro Vesperini: “Su urbanistica dichiarazioni superficiali e inadeguate”

GROTTAMMARE – “Il consigliere Vesperini negli scorsi giorni, si è cimentato nell’espressione perentoria di dichiarazioni che mostrano approssimazione e superficialità, rivelando scarse e farraginose conoscenze, esito probabilmente, di inadeguata consapevolezza argomentativa”. Il gruppo di Solidarietà e Partecipazione di Grottammare replica a tono alle dichiarazioni rilasciate dal capogruppo di opposizione.

“Egli ha assunto a tema oggetto delle proprie esternazioni, gli effetti deleteri che si produrrebbero nel tessuto edilizio e urbano, in ragione dall’applicazione del dispositivo normativo noto come “Piano Casa”, attribuendo l’elaborazione d’esso alle istituzioni locali, la Regione Marche e il Comune di Grottammare. Tralascia di ricordare però, che tale norma fu introdotta dal governo Berlusconi ter, 10 anni or sono e che la Regione Marche recepì tale deliberazione attraverso l’approvazione, in sede di Assemblea Legislativa Regionale, di una propria Legge. Ciò poiché, l’urbanistica e il governo del territorio costituiscono materie di legislazione concorrente, dunque di competenza regionale e ad essa fu corredata la deliberazione dell’istituzione municipale, applicando quanto stabilito dall’allora governo”.

Aggiungono: “Occorre ricordare con attenzione, che i provvedimenti della Regione e del Comune, hanno introdotto limitazioni all’applicazione del “Piano Casa”, così come fu concepito dal governo delle destre, misure di tutela dei tessuti urbani consolidati e del territorio. Infatti nel Comune di Grottammare, così come in tutto il territorio marchigiano, l’applicazione del “Piano casa” è esclusa presso i centri storici (le zone territoriali omogenee A) le aree definite “a tutela integrale”, le aree a rischio esondazione o dissesto individuate dal Piano di bacino regionale, i parchi, le aree inedificabili, gli edifici storici e restaurati, ne è possibile derogare alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica”.

Quindi accusano: “In realtà credevamo che il consigliere Vesperini, dopo anni trascorsi in consiglio comunale, tra gli scranni delle forze di opposizione, avesse acquisito tali conoscenze e maturato consapevolezza di ciò e tal proposito appare ancora più eclatante l’affermazione dichiarante: “crescita di enormi palazzi, rovinando gli attuali equilibri urbani e le linee di paesaggio” e asserendo inoltre, che tali palazzi, assai elevati, sarebbero edificabili lungo la linea di costa. Innanzitutto occorre rammentare a Vesperini che il lungomare nord, prossimo alla struttura alberghiera Hotel Silvia, da egli citata, è classificato dal PRG, come zona A e in ragione di ciò, come già ricordato, in tali aree l’applicazione del “Piano Casa” è esclusa. A proposito degli altri territori, classificati quali zona B di completamento, il consigliere Vesperini dovrebbe ben sapere che il ricorso al “Piano Casa” avverrebbe solo se fossero verificate misure quali, il distacco dai confini pari a 5 m, la distanza dai fronti finestrati degli edifici pari a 10 m stabilite dal D.M. 1444/1968 e l’altezza osservata come riferimento è quella di architetture prospicienti l’intervento proposto, non la massima caratterizzante edifici ubicati a distanti centinaia di metri, come stabilito dai recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione. Inoltre il Consigliere Vesperini dovrebbe sapere che interventi in aree sensibili quali le zone costiere, sono sempre oggetto di valutazioni espresse da enti ed istituzioni sovraordinate competenti, il cui pronunciamento è imprescindibile ed obbligatorio, quali le Soprintendenze, che condividono con il Comune di Grottammare l’impegno a difesa delle qualità paesaggistiche dei luoghi e la tutela delle pregevolezze architettoniche”.

Concludono: “La superficialità e l’inadeguatezza delle riflessioni di Vesperini, probabilmente confermano le ragioni per le quali durante la competizione elettorale dello scorso anno, che lo vide inesorabilmente sconfitto, egli avesse dovuto presentare un programma esito di uno sterile copia e incolla. La verità è che per essere adeguati alla funzione di pubblici amministratori, occorre assicurare impegno, studio, abnegazione e dedizione, esser mossi dalla passione e dall’orgoglio di rappresentare la Città. Cerchiamo ogni giorno di praticare tale sforzo, così come è stato negli scorsi anni, da quando l’esperienza di Solidarità e Partecipazione è stata inaugurata, concorrendo alla redazione di un Piano Regolatore Generale, adeguato al Piano Paesaggistico Regionale, che ha cancellato miglia di metri cubi che si sarebbero edificati presso le colline del nostro splendido territorio. Un’esperienza che ha riportato al proprio antico splendore il Vecchio Incasato, oggi cuore identario della Città, che ha estendo nuovi segmenti di lungomare, da un confine all’altro lungo la litorale costiero. Che ha realizzato nuove e ritrovate piazze, in luogo di parcheggi e attraversamenti stradali, come la splendida piazza Kursaal e piazza San Pio o aree pubbliche che mostrano un patrimonio storico prezioso, come il largo di Porta Maggiore subito dopo aver oltrepassato l’edificio dell’ex Ospedale oggi magnifico “Ospitale di Grottammare” e poi grandi aree verdi in luogo di edificazioni, come il Parco Primo Maggio a sud della città. Tutto ciò è espressione del governo del territorio, la cui esperienza si intende proseguire, applicando le leggi, adeguandole e stabilendo limitazioni come è avvenuto a proposito dell’attuazione del “Piano Casa”, elaborando la programmazione della città e disegnando il futuro d’essa, promuovendo la partecipazione e la condivisione delle scelte”.