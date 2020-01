Siri a San Benedetto, i giovani della Lega: “Lotteremo per la coerenza, la lealtà e la giustizia”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “E’ stato per noi un orgoglio ospitare in città Armando Siri”. La Lega provinciale esprime soddisfazione per l’incontro con il senatore, avvenuto giovedì pomeriggio all’Auditorium Tebaldini.

“Molti oggi parlano dei giovani, ma non molti, ci pare, parlano ai giovani”, dice il coordinatore giovanile Alfio Salvatore D’Urso. “Siri ha invece dimostrato con azioni concrete di parlare ai giovani. Non è stato un comizio politico, bensì una serata di crescita culturale per tutti noi, giovani e non. Vorrei ricordare che Siri è anche l’ideatore della Scuola di Formazione Politica, patrocinata dalla Lega, che si tiene ogni anno a Milano. I giovani ci sono e, come abbiamo sempre fatto, anche stavolta saremo in prima linea per lottare per gli ideali di coerenza, lealtà e giustizia”.

Gli fa eco il coordinatore regionale Giovani Samuele Sanchioni. “Da quando abbiamo cominciato con il gruppo giovanile, circa un anno fa, ci siamo fin da subito adoperati con iniziative in tutte le Marche: l’ultima, ad esempio, è stata organizzata in provincia di Pesaro- Urbino, raccogliendo materiale scolastico per i bambini più bisognosi. Sono molto soddisfatto dei risultati fin qui raggiunti, perché tanti giovani si stanno avvicinando alla Lega. Le Marche hanno bisogno di crescere e i giovani hanno bisogno di rimanere sui propri territori. Dobbiamo fermare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in generale. I Giovani ci sono anche qui: ce la metteremo tutta, fino alla fine”.