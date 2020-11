Si è insediata la commissione regionale Governo del Territorio, Ambiente e Paesaggio. La guida Antonini: “Orgoglio e responsabilità”

Si è insediata con la prima riunione presso la sede del Consiglio Regionale delle Marche, la III Commissione consiliare permanente della Regione Marche ‘Governo del territorio, ambiente e paesaggio’, presieduta dal Consigliere della Lega Andrea Maria Antonini.

Una nomina di prestigio per l’esponente ascolano che non nasconde la soddisfazione per tale incarico, viste le numerose e importanti competenze trattate in seno all’organismo. Tra queste, infatti, ci sono programmazione e pianificazione territoriale, urbanistica, politiche abitative, edilizia residenziale e scolastica, ma anche lavori pubblici, infrastrutture, viabilità e trasporti, porti e aeroporti, demanio e patrimonio, ambiente e paesaggio, risorse idriche e sistemazione idrogeologica, inquinamento, gestione e smaltimento dei rifiuti.

“Guidare i lavori di una commissione così importante è per me motivo di orgoglio ma anche di grande responsabilità – le parole di Antonini, eletto Presidente lo scorso 9 novembre -. Considerate le materie ci sarà tanto lavoro da fare per dare risposte immediate e concrete al nostro splendido territorio”. Sulla seduta odierna aggiunge: “Abbiamo cominciato con il piede giusto, in un bel clima fra tutti i componenti. Sarà mio compito quello di mantenere un ritmo serrato dei lavori e sono convinto che porteremo a casa tanti risultati”.

Antonini, eletto nella Circoscrizione Ascoli Piceno, in queste prime settimane di mandato aveva già affrontato in maniera diretta alcuni tra i più importanti temi relativi al Piceno già annunciati nella sua campagna elettorale: oltre ad aver esordito, infatti, nel corso del suo primo intervento, ribadendo il massimo impegno per le zone terremotate, la settimana scorsa si era reso promotore della risoluzione per la revoca dell’Ospedale unico di Pagliare del Tronto (Ap), poi approvata dal Consiglio. Ora il suo personale impegno ad affrontare le tante problematiche della provincia più a sud delle Marche troverà sbocco anche attraverso la Presidenza della III Commissione che, con la nomina di un ascolano, potrà rappresentare un’ulteriore opportunità per garantire il rilancio del Piceno.

In particolare, con riferimento alle competenze della III Commissione, l’esponente Lega spiega: “Ci occuperemo di tante problematiche annose che devono essere affrontate e risolte quanto prima. Tra le infrastrutture penso alla Salaria, al potenziamento dell’A14, alla Ferrovia dei due Mari, alla Pedemontana e al porto di San Benedetto, così come riguardo ai lavori pubblici e alla riqualificazione urbana l’attenzione sarà puntata sulla grande emergenza della ricostruzione post sisma 2016, a partire dalla immediata risoluzione del grave problema delle macerie”.