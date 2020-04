Si al take away, Marini (Confesercenti): “Una prima boccata di ossigeno”

“Non posso che accogliere positivamente la notizia che la Regione Marche abbia prontamente risposto al nostro appello di consentire, come già accade in altre realtà, il servizio di vendita d’asporto per ristoranti, rosticcerie, gelaterie, friggitorie, pasticcerie e pizzerie al taglio previa tassativa prenotazione da parte del cliente per via telefonica o telematica”. Lo afferma il presidente della Fiepet Confesercenti Alessandro Marini.

“Prevedere la possibilità di fare take away – spiega – rappresenta infatti una prima boccata di ossigeno per tante attività ad oggi ferme in attesa di capire cosa potranno fare quando scatterà la cosiddetta fase due del Governo: in moltissimi si sono già attrezzati con i servizi di delivery in piena sicurezza per gli operatori e i clienti, ma questa ulteriore possibilità sicuramente può agevolare gli esercizi. Proprio a tal proposito, viste le tante richieste che ci stanno pervenendo, è mia premura comunicare che la Confesercenti è a disposizione degli associati per informazioni relative alle prescrizioni sulla sicurezza: è sufficiente inviare una mail all’indirizzo [email protected] per ricevere risposta nel giro di ventiquattro ore. Gli uffici stanno allo stesso predisponendo la cartellonistica necessaria e tutti i materiali informativi sulle norme da rispettare di cui daremo dettagliato resoconto nei prossimi giorni. Al di là delle mille indiscrezioni che si susseguono, è di vitale importanza permettere alle attività di conoscere prima possibile come poter ripensare il lavoro, l’organizzazione degli spazi e il rapporto con i propri clienti così da farsi trovare pronti alla riapertura”.