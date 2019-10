Sedici mesi per una mammografia, l’Asur si difende: “La prenotazione era fuori dalle liste di garanzia. Non c’era scadenza”

ASCOLI PICENO – L’Asur non ci sta e interviene sulla vicenda della donna che dovrà attendere sedici mesi per una mammografia. Il dottor Alberto Lanari, direttore dell’ufficio della comunicazione dell’azienda sanitaria regionale, afferma che le liste di garanzia, in questa vicenda, non c’entrano nulla.

“Non è vero che la prima mammografia disponibile nella area vasta 5 sia a “ottobre 2020 a Fermo, oppure ad Ascoli a febbraio del 2021″ grazie alle liste di garanzia – afferma -. In questo momento un’utente con la prescrizione di una prima mammografia con priorità B ha la prestazione a disposizione il 18 ottobre e con la priorità D il 29 novembre. Parlare di liste d’attesa e diffondere questo tipo di informazioni è falso e dannoso per tutti i cittadini. Non esiste, infatti, una riposta che vada oltre il termine indicato nella ricetta medica, perché le persone vengono inserite all’interno di una lista di garanzia, e ricevono la risposta dal sistema nei tempi stabiliti: nel caso di una breve (B=10 giorni), nel caso di una differita (D=30/60 giorni) e nel caso di una programmata (P=180 giorni)”.

“Con l’introduzione della lista di garanzia – continua Lanari – la Regione Marche dà riposta nella totalità delle richieste. La corretta comunicazione è un elemento centrale per la giusta fruizione dei servizi sanitari da parte dei cittadini. I percorsi non vanno assolutamente confusi: non si può parlare di ritardi nelle liste d’attesa se la prestazione non rientra nelle classi di priorità. Va infatti chiarito che quando il medico prescrittore indica, appunto, una prestazione come accesso successivo delle classi di priorità nella ricetta significa che la visita non ha un tempo previsto entro il quale la prestazione debba essere erogata. Quindi parlare di ritardo non solo è scorretto ma pretestuoso”.