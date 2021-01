Screening di massa, il sindaco di Castignano non ci sta: “Costretti ad andare a Offida. Con la strada chiusa da due anni”

CASTIGNANO – Il sindaco di Castignano Fabio Polini duro contro la scelta dell’Asur che costringerà i castignanesi che vorranno sottoporsi allo screening di massa a raggiungere Offida. “Non posso – afferma Polini – non sottolineare tutta l’amarezza dell’amministrazione che ho l’onore di rappresentare riguardo tale decisione, perché nella riunione tra tutti i Sindaci, l’assessore Regionale Saltamartini e la Asur, avevamo rappresentato la necessità di fare lo screening in ogni comune considerata la situazione emergenziale, evidenziando anticipatamente come tale scelta comportasse una difficoltà non indifferente per i nostri concittadini, i quali, al contrario, dovevano essere messi nelle condizioni più agevoli possibile avendo la strada provinciale Castignanese che collega Castignano a Offida chiusa da due anni”.

Polini afferma che le problematiche avanzate “non sono state prese in nessun modo in considerazione, sottolineando, pertanto, che un pezzo di entroterra è stato abbandonato a sé stesso: infatti si deve fare il giro dell’oca per fare lo screening. A questo punto, se il buon giorno si vede dal mattino, ringraziamo gli artefici di tale decisione. Le scelte vanno pensate e condivise, non imposte. Non sappiamo chi le ha pensate e in che termini adottate, ma ci piacerebbe saperlo e certamente lo chiederemo a tempo debito, perché questa scelta presa in un momento così difficile non sarà dimenticata. La sanità è cosa seria e secondo noi tutte le persone devono avere le stesse opportunità in termini logistici considerando che le persone più colpite dal virus sono le persone anziane e sono quelle più sensibili a questa problematica e che più di tutte hanno difficoltà negli spostamenti, ci aspettavamo maggiore attenzione”.