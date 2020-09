Sardine in piazza a San Benedetto: “Contro la destra sovranista e populista”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le Sardine vanno in piazza e chiudono la campagna elettorale in piazza Giorgini, venerdì alle 18.30. Un appuntamento dedicato alle imminenti elezioni regionali, con il movimento fondato da Matteo Santori che prende una posizione netta nell’ambito dello scontro tra Mangialardi e Acquaroli.

“Ci ritroviamo per lottare fino alla fine per la nostra regione, contro l’astensionismo e contro la possibile vittoria di questa destra sovranista e populista. Vogliamo che le Marche siano per tutti e non per pochi”. Saranno rispettate le norme anti contagio con mascherina e distanziamento di un metro.