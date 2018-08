Sanità, Orgoglio Civico: “Per il Piceno nessun investimento”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Abbiamo sempre che la crescita sanitaria, supportata da una buona cultura civico-sanitaria, è determinata da investimenti a breve, medio e lungo temine”. Lo dice Orgoglio Civico a proposito della situazione dell’ospedale.

“Sul lungo termine la programmazione regionale prevista per questo territorio, permetteteci il termine, fa acqua, perché non solo hanno provato a smontare il Madonna del Soccorso ma vent’anni fa hanno pure promesso il fatidico ospedale unico si cui oggi ancora se ne parla e senza discontinuità politico amministrativa regionale. La premessa è d’obbligo visto che, a livello regionale , dopo approvazione della proposta del DEFR 2019-2021, con il DGR 1070 del agosto la Giunta ha deliberato e proposto al Consiglio Regionale, un capitolo dedicato al sociale e sanità con impegno di risorse per la viabilità a supporto di nuovi ospedali e quelli in completamento”.

L’associazione cita quindi interventi previsti: “SP 207 ; Mezzina , 1 stralcio , iv lotto ; macerata , tratto Pieve Mattei ; Tolentino – San Severino ; viabilità per ospedale unico Marche Nord ; viabilità per ospedale nuovo di macerata compresa la realizzazione del casello a Potenza Picena ; viabilità per nuovo Ospedale di Fermo ; viabilità per nuovo ospedale INRCA-ANCONA SUD. Si sommano anche gli obiettivi rivolti al completamento dell’ ospedale di Camerano, Fermo, Amandola e Salesi”.

“Noi siamo felici che gli abitanti di quelle zone vedano investimenti per migliorare l’approccio al servizio sanitario ma non possono dire la stessa gli abitanti del Piceno visto che nulla è previsto per questa zona e dove, di due Ospedali se ne vedono proporre uno, tra l’ altro perpetrato da vent’anni, a due anni dalle prossime elezioni regionali, dove come Orgoglio Civico parteciperemo attivamente. Ma anche nel breve e medio termine, ad esempio nella organizzazione estiva dell’emergenza sanitaria abbiamo purtroppo rilevato che sono state attivate Potes turistiche dove San Benedetto. Prevista una piazzola per eliambulanza per San Benedetto non finanziata mentre previste e finanziate per un complessivo di euro 1.708.340.00 attraverso fondi SMS solidali destinati ad Acquasanta Terme, Montegallo, Montemonaco, Comunanza. Importi per adeguamenti sono stati previsti per Arquata e Ascoli Piceno”.

Aggiunge Orgoglio Civico: “Se a tutto questo aggiungiamo che la radioterapia, la radiologia interventistica e la neuropsichiatria infantile sono state attivate a Macerata, gastroenterologia e malattie infettive a Fermo, oltre ad altre revisioni di assegnazioni che si prevedono secondo gli atti regionali, ci chiediamo quale sia la vera programmazione per questo territorio. Per ora siamo a cottura prolungata e pertanto, proprio per questo invitiamo i sindaci a tenersi stretti i due ospedali ma nel frattempo ci saremmo aspettati maggiore attenzione almeno per la previsione della stagione estiva che sta volgendo al termine, sempre in attesa della nomina due importanti primariati ed un organico in linea con le esigenze dei cittadini e dei lavoratori per i Pronto Soccorso di Ascoli e San Benedetto”.