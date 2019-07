Sanità, l’assemblea di Vesperini scatena un terremoto. Bagalini si dimette dal comitato per l’ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’assemblea indetta a Grottammare e organizzata da Lorenzo Vesperini con il comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso” continua a far parlare di sé. E’ notizia dell’ultima ore che Fabio Bagalini, uno dei soci fondatori del comitato, ha deciso di andarsene in dissenso con la decisione di partecipare a quell’incontro preso dal presidente Nicola Baiocchi. “Il comitato è composto da persone serie – spiega – ed ha avuto il merito di informare e far conoscere dati tenuti riservati e denunciare una tendenziale azione di depauperamento delle risorse umane e tecniche operate a danno dell’ospedale di San Benedetto almeno negli ultimi 15 anni. E’ grazie al Presidente, al direttivo, ai soci fondatori ed a tutti gli aderenti al Comitato, che hanno lavorato intensamente e liberamente, se sono emerse con certezza le disparità di trattamento tra le diverse aree della Regione Marche ma non posso rimanere silente di fronte forti critiche sollevate da alcuni soci fondatori, membri del direttivo e membri del Comitato, sul modus operandi del presidente, nell’ultimo periodo, ed in particolare sulla decisione presa senza alcuna condivisione, di partecipare ad un evento promosso dal Consigliere grottammarese Lorenzo Vesperini. Su quell’argomento sono state date risposte, a mio parere, inopportune, non democratiche, tanto meno rispettose, e seppure legittime comunque non condivisibili né accettabili”.

Bagalini entra nel dettaglio della polemica: “Non e’ possibile e non è serio che in risposta a tali chiare e plurime critiche venga data, sic e simpliciter, una risposta da parte del Presidente, tra l’altro sulla chat del Comitato, con un espresso invito a chi non fosse d’accordo sulla decisione da lui presa di abbandonare il Comitato. Un Presidente di un Comitato popolare e civico dovrebbe rappresentare tutti, tanto più coloro che avanzano delle critiche”. Bagalini cita inoltre alcuni rappresentanti di spicco del comitato affermando che abbiano privatamente definito un errore partecipare a quell’incontro e annuncia la propria uscita dal comitato. “Auguro comunque un buon lavoro – chiosa – perché l’obiettivo è giusto e raggiungibile”.