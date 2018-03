Sanità, l’accusa dei Socialisti: “Sud delle Marche penalizzato. Stop campanilismi, si guardi a Teramo”

ASCOLI PICENO – “In questi anni l’Area vasta di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, inserita in una prospettiva Marche Sud, ha perso costantemente nell’assegnazione di strutture complesse (primari) in molte discipline: malattie infettive (assegnate a Fermo, ma Macerata conserva il primario preesistente), gastroenterologia (assegnata a Fermo), radioterapia (assegnata a Macerata), e più recentemente Neuropsichiatria infantile (migrata a Macerata) e la Radiologia interventistica, anche questa a Macerata”.

L’analisi spietata sulla sanità picena è a firma dei Socialisti, che contestano anche una penalizzazione nella ridefinizione dei posti letto “che con grossolani errori di calcolo sono stati assegnati ad altre Aree vaste quanto la nostra è quella con maggiori dati di mobilità attiva da altre regioni”.

L’elenco delle criticità, a detta del Psi, è lungo: “Carenze nell’assistenza domiciliare, unica area vasta senza hospice, salute mentale sottodimensionata, dipartimenti delle dipendenze con risorse incoerenti con la rilevanza delle problematiche che dovrebbero affrontare. Se i dati di incremento del personale sono positivi, non si capisce dove queste risorse sono state collocate poiché le carenze in questi ambiti sono rimaste invariate. Eppure in passato si ragionava di potenziare le Marche di confine. Bel potenziamento! Invitiamo tutti a prendere posizione per un nuovo modello di lettura della sanità dell’Area vasta 5 nella prospettiva di una integrazione in un bacino più ampio e con flussi consolidati di pazienti, ovvero l’integrazione con la ASL di Teramo”.

I segretari di Ascoli e San Benedetto, Emidio Luzi e Umberto Pasquali, assieme al coordinatore di federazione Francesco Maroni, chiedono quindi di dare priorità alle esigenze del territorio e non ai giochi di potere. “Si superi la visione campanilistica dell’ospedale unico e si lavori ad un potenziamento dei due ospedali piceni integrati con quello di Teramo. Il Partito Socialista, attraverso la propria Commissione Regionale Sanità, sta portando avanti la presente proposta sui tavoli di discussione regionale con fatti concreti, al di là dei tatticismi di alcuni amministratori locali, i quali badano solo alla conservazione del proprio potere, procrastinando la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci per il rinnovo della cariche di presidenza”.