Sanità, la Falco e i conti che non tornano: “San Benedetto ha due incubatrici per 800 nati. Ascoli ne ha almeno sei per 560”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’ospedale di San Benedetto ha due incubatrici per ottocento nati. Ascoli ne ha 6+2 per 560 nati”. E’ uno dei dati maggiormente eclatanti citati, ieri mattina, dalla consigliera del gruppo misto Rosaria Falco durante il consiglio comunale sambenedettese. Nel corso della discussione legata alla mozione sulla sanità, Falco ha dipinto il quadro di una una situazione di evidente disparità alla quale si aggiunge il fatto che, secondo una delibera sullo stato di attuazione del decreto Balduzzi, nwelle Marche dovrebbe esserci, per legge, soltanto una neonatologia.

“Dovrebbe esserci solo quella del Salesi – spiega Falco – stando a quanto stabilito dalla delibera 1554 del novembre 2018, ma accade invece che c’è un reparto ad Ascoli denominato proprio Neonatologia, dove arrivano neonati, anche prematuri, dall’ospedale di San Benedetto, solo per una semplice osservazione o per essere inseriti nella culla termica che però, a San Benedetto, è stata negata e portata via”.

E ancora, tra i numeri elencati da Rosaria Falco ci sono quelli relativi al personale: “A San Benedetto – spiega – nello stesso reparto, ci sono dieci posti letto e due infermieri per turno con 5541 ricoveri dal 2015 al 2018. Ascoli Piceno, invece, con quattordici posti letto ha cinque infermieri per turno, con 4840 ricoveri relativi allo stesso periodo”.