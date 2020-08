Sanità, il Comune accetterà solo tre quartieri all’incontro con Milani. Non andrà nessuno: “Li abbiamo coinvolti noi ed ora cambiano le carte in tavola”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 6 agosto si torna in commissione sanità, ma a partecipare saranno solo sette consiglieri comunali chiamati a comporre il mini-gruppo di lavoro che dovrà occuparsi delle problematiche del Madonna del Soccorso. All’appuntamento prenderanno parte anche il direttore dell’area vasta 5 Cesare Milani e il direttore medico del presidio ospedaliero Diana Sansoni. All’incontro erano stati invitati anche i comitati di quartiere, ma essendoci in città sedici presidenti dal Comune era arrivata l’indicazione di individuare tre rappresentanti.

La decisione però non è piaciuta ai diretti interessati, che per protesta diserteranno la seduta. “Siamo noi che che stiamo organizzando il tutto, abbiamo coinvolto il Comune per correttezza e ora ci cambiano le carte in tavola. Basta con queste riunioni di commissioni consiliari, esterniamo insoddisfazione e delusi della depersonalizzazione della nostra iniziativa non prenderemo parte all’invito dell’amministrazione di partecipare all’incontro”. I Comitati fanno inoltre sapere che nei prossimi giorni verrà pubblicato un calendario di incontri pubblici che verranno realizzati alla presenza dei vari candidati alla presidenza della Regione.