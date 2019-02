Sanità, conferenza dei sindaci il 26 febbraio. Appuntamento atteso da oltre un mese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo – e si spera ultimo – rinvio per la conferenza dei sindaci, chiamata a rivedere la decisione dello scorso agosto in merito alla collocazione del nuovo ospedale unico.

L’appuntamento è fissato per martedì 26 febbraio alle 15 ad Ascoli.

Gli amministratori della costa, capitanati da Pasqualino Piunti, si oppongono alla scelta di Spinetoli come location della struttura.

In un primo momento la riunione si sarebbe dovuta svolgere il 22 gennaio, ma venne rinviata a causa del contemporaneo incontro organizzato dalla Ciip sul tema della crisi idrica.

Per la nuova data si era pensato al 7 febbraio, giorno che però vedeva molti sindaci delle Marche in trasferta a Bruxelles. Ecco dunque l’ipotesi del 12, saltata in extremis per l’impossibilità a partecipare da parte di diversi primi cittadini.