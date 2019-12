Sanità, Capriotti: “Sbagliati i confronti fatti con le altre province”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Finalmente abbiamo una legge seria, il Decreto Balduzzi, e sarebbe bene che la politica lo applichi evitando di interpretarlo, viste anche le dichiarazioni ufficiali di alcuni politicanti”. Lo dice Tonino Capriotti, a proposito del delicato della sanità, dopo l’incontro svoltosi sabato scorso all’auditorium.

“Molto interessanti i dati mostrati, piuttosto inequivocabili, tipo il numero di accessi ai pronti soccorso, il numero dei posti letto, il numero degli abitanti sui quali non si può discutere. Discutibili invece i confronti tra territori disomogenei. Non possiamo confrontare la provincia di Ascoli Piceno con quella di Pesaro e Macerata. Se le vogliamo confrontare dobbiamo ragionare come vecchia provincia considerando anche Fermo”.

Prosegue il consigliere comunale di Italia Viva: “Altri punti fermi da tenere come riferimento sono le due mozioni votate all’unanimità dal Consiglio, che in sintesi rivendicano un nuovo ospedale sulla costa e nel frattempo che siano ripristinati tutti i servizi collegati all’emergenza al Madonna del Soccorso, come previsto dall’organizzazione dell’area vasta. Mentre sul primo punto sembrano essere tutti d’accordo, come dichiarato dall’ex sindaco di Ascoli Castelli, tutti tacciono sui servizi tolti al Madonna del Soccorso senza una valida ragione. Questo mi preoccupa perché a rimetterci sono i servizi ed i cittadini nel presente. Inoltre a mio avviso, a danneggiare la sanità in generale sono le eccezioni e le deroghe, tipo gli accordi particolari. Questi generano una voragine perché fatta l’eccezione tutti sono autorizzati a pretenderla. Alla fine la legge non viene applicata. Mi riferisco agli accordi fatti dal presidente della regione. Io sono dell’avviso che la legge si debba applicare, punto e basta. Le eccezioni non possono essere né la regola né di parte, favorendo alcuni rispetto ad altri. Da qui il malessere palpabile su questa gestione. In conclusione, io propongo un’applicazione della legge in modo chiaro rispondendo solo alla medicina, ed un passo indietro di tutti i politici, troppo presenti negli uffici dei dirigenti sanitari”.