Sanità, Balloni: “Eliminiamo l’Abruzzo da questa battaglia”. Il Comitato si oppone

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nella mozione sarebbe il caso di non inserire l’Abruzzo in questa battaglia”. L’invito arriva da Gianni Balloni nel corso della commissione sanità. “Possiamo anche inserire il bacino dell’Albania, se vogliamo. Ma attenzione perché se si scende nel piano tecnico potrebbero darci torto”.

Un’affermazione che però fa drizzare le antenne al comitato Salviamo il Madonna del Soccorso, che si aggrappa ai principi del decreto Balduzzi.

“Noi abbiamo presentato dei dati basandoci sulla legge e aspettiamo un atto formale da parte della Regione”, ribatte Giorgio De Vecchis. “Ci stiamo preoccupando di una cosa che invece dobbiamo dare per scontata. Non ci hanno mai contestato questo aspetto, la piantina che abbiamo allegato alla delibera Ceriscioli non l’ha mai smentita”.