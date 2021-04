SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Visita a sorpresa di Maria Stella Gelmini che nel pomeriggio di lunedì è arrivata a San Benedetto. Il Ministro per gli Affari Regionali, oggi in visita nelle Marche, è stato accolto in Comune dal sindaco Pasqualino Piunti. I due, entrambi esponenti di Forza Italia, hanno ovviamente affrontato la questione covid, con il primo cittadino che ha evidenziato le difficoltà riscontrate dagli enti locali nel dare risposte ai cittadini.