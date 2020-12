San Benedetto, Rosini conferma il sostegno a Canducci e lancia la lista ‘Friendly’

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’endorsement, arriva la lista. Vincenzo Rosini conferma l’appoggio a Paolo Canducci nella corsa alla poltrona di sindaco con la formazione di un movimento civico che si chiamerà ‘Friendly’. “Ci vogliamo mettere nell’ottica che sono i cittadini elettori gli artefici del proprio benessere e che i funzionari comunali e i politici locali, oggi arroccati improduttivamente nella turris eburnea comunale, sono soltanto un mezzo per raggiungere quel benessere al quale i cittadini stessi hanno diritto”, dice l’ex leghista. “Diritto al benessere che i cittadini sambenedettesi possono legittimamente pretendere poiché San Benedetto vivrà negli anni a venire di uno straordinario periodo di sviluppo e di prosperità per via delle contingenze legate alla crisi pandemica. Con le restrizioni imposte al turismo nelle città d’arte e nelle località montane l’offerta turistica sambenedettese si valorizzerà in modo prepotente”. Ecco dunque motivato l’appoggio a Canducci: “Meglio un giovane come lui al timone della città, capace di mille sogni e di realizzarne anche solo cento, piuttosto che tenerci un sindaco come Piunti incapace di realizzare nulla in quanto incapace di sognare”.