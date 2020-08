San Benedetto, Maurizio Mangialardi inaugura la sede. Poi ospite alla Festa de L’Unità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maurizio Mangialardi parteciperà alla Festa de L’Unità di San Benedetto, che andrà in scena nella pinetina di via Zara, sul lungomare, dal 7 al 9 agosto. Il candidato presidente della Regione per il centrosinistra interverrà nella giornata inaugurale, per quella che sarà una delle prime uscite pubbliche in riviera. In mattinata Mangialardi taglierà il nastro della sede sambenedettese, che aprirà in via Crispi, a pochi metri dal centro.

Sempre il 7 si terrà l’incontro con l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, che parlerà ai simpatizzanti a partire dalle 21.30.