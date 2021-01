San Benedetto, il centrosinistra guarda al voto: “Di nuovo insieme dopo anni di divisioni”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il centrosinistra presenta il suo progetto in vista del voto amministrativo del 2021. A sposare la carta comune dei valori sono Pd, Verdi-Rinasci Marche, Psi, Articolo Uno, Centro Civico Popolare e Nos, la nuova realtà civica promossa da Daniele Primavera.

“Sono soddisfatto, soprattutto per i tempi”, afferma il segretario dem Claudio Benigni. “Abbiamo svolto diversi tavoli da novembre. Prima di definirci coalizione dovremo condividere il programma e il candidato sindaco, ma questa è comunque una tappa significativa. Non era facile fare sintesi dopo anni di divisioni. Ognuno ha rinunciato a qualcosa di suo e questo è l’approccio giusto. Fa ben sperare”.

La carta dei valori, denominata ‘Patto per San Benedetto’ è composta da ben quattordici punti. Sul fronte del Pd è stato messo in primo piano il lavoro: “Il massimo ribasso negli appalti pubblici non premia la qualità in modo che queste gare non promuovano lavoro precario”, spiega Benigni.

Per Paolo Canducci il patto contiene principi che guideranno la formazione del programma: “Segna una strada che percorreremo fino in fondo. E’ un messaggio politico importante che vuole porre le basi per il rilancio della città. Dal nostro punto di vista l’ecologia e la sostenibilità dovranno caratterizzare tutte le scelte di riqualificazione degli spazi pubblici. In questi anni non c’è stata idea del futuro. Invece di partire dalla figura di un candidato, cerchiamo di fissare i paletti che guideranno la nostra azione. I cittadini dovranno dirci se ci siamo dimenticati qualcosa”. Sulla stessa lunghezza d’onda Articolo Uno, che si sofferma sullo stop al consumo di suolo e sull’educazione.

Il Centro Civico Popolare mette in evidenza la partecipazione, mentre i Socialisti auspicano la composizione di un “programma realistico” e l’individuazione di “un candidato sindaco credibile”.

Per Nos il centrosinistra porterà avanti una linea “davvero alternativa” a quella di Pasqualino Piunti: “Ci presentiamo con un soggetto nuovo – dice Primavera – questo patto è un primo passaggio e non pretende di occuparsi di tutto ciò di cui San Benedetto ha bisogno. E’ un documento in crescita”.

I punti sono stati pubblicati su www.pattopersbt.it. “I cittadini che si riconoscono nei nostri valori, li sottoscrivano, ci dicano se c’è da aggiungere altro”, sostiene Gianluca Scattu. “Tutti possono accedere, basta aver compiuto 16 anni”. “In seguito organizzeremo dei tavoli con personalità di vari settori che ci daranno supporti tecnici”.