San Benedetto, il bilancio del Comune piange: mancate entrate per 4 milioni di euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ad oggi mancano circa 4 milioni di euro”. Nei giorni scorsi il dirigente del settore finanze ha effettuato una ricognizione relativa ai mancati incassi per il Comune di San Benedetto a causa dell’emergenza coronavirus.

“E’ un monitoraggio spannometrico – spiega Tonino Rosati – andrà svolto più volte perché è tutto in divenire, è stato svolto in base alle valutazioni di ciascun dirigente. E’ attendibile, ma non preciso, può modificarsi sia in positivo che in negativo”.

Ad essere considerate sono state parecchie voci, a partire dall’azzeramento delle entrate riguardanti la piscina comunale e il Palazzetto dello Sport. “A questo ci aggiungiamo i contributi minori come la Tosap, i parcheggi e la tassa di soggiorno”.

Il problema non è legato solo alle mancate entrate, ma pure alle spese non previste, come quelle per i dispositivi di protezione individuale.