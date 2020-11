San Benedetto, i Cinque Stelle presenteranno il candidato sindaco a inizio dicembre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Movimento Cinque Stelle di San Benedetto presenterà il suo candidato sindaco a inizio dicembre. L’incoronazione dovrebbe avvenire sabato prossimo, con i grillini che illustreranno anche il programma in vista delle elezioni comunali del 2021.

“Continuiamo a lavorare sul programma come impegno vincolante nei confronti dei nostri cittadini”, dice l’ex consigliere regionale Peppe Giorgini che, per molti, potrebbe tentare la corsa per le amministrative. “Il progetto riuscirà a restituire alla città benessere sociale ed economico, come necessario e possibile. Semplici, competenti, efficaci e fuori dalla mischia”.