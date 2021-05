San Benedetto, grillini e centrosinistra tentano la strada dell’unione. Incontro tra Bottiglieri e Angelini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina presso la sede del Movimento 5 Stelle San Benedetto del Tronto si è svolto un incontro fra la candidata sindaco per la coalizione PD-NOS-Articolo 1 Dott.ssa Aurora Bottiglieri e il candidato sindaco per la coalizione Movimento 5 Stelle-Cambia San Benedetto-Associazione Città Grande Dott. Serafino Angelini, alla presenza del Sen. Giorgio Fede e del Segretario comunale PD Claudio Benigni.

Scopo dell’incontro, la calendarizzazione di una serie di momenti di discussione e confronto sulle linee programmatiche di entrambi gli schieramenti, al fine di valutare la possibilità di intraprendere un percorso comune in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno. Il primo momento di sintesi al quale parteciperanno rappresentanti di tutti i gruppi politici e civici ad oggi palesatisi negli schieramenti, è stato fissato per lunedì 24 maggio.

“Siamo fiduciosi – fanno sapere dallo staff della candidata – che tale percorso di avvicinamento politico, possa condurre a una proposta complessiva di valore assoluto, in termini di innovatività e attenzione nella cura per il bene comune, nella salvaguardia e valorizzazione dell’interesse pubblico, da sempre temi prioritari per la cittadinanza. Ci auguriamo inoltre che questo progetto di collaborazione possa rappresentare un riferimento importante per tutte quelle persone che hanno a cuore il bene della nostra città e vogliano contribuire in qualsiasi forma attendendo un segnale concreto di discontinuità e cambiamento importante nella modalità di gestione del nostro comune, lontano da logiche di partito e di interesse personale”.