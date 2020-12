San Benedetto, Fede: “Alle scorse elezioni 400 persone candidate per poi scomparire dopo il voto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nel 2016 furono messe in giro 300-400 persone come cacciatori di voti, per poi scomparire dopo le elezioni”. Giorgio Fede torna con la memoria al voto sambenedettese di quattro anni fa, puntando il dito contro i tanti candidati che riempirono le liste a sostegno dei candidati sindaco. A quella competizione i Cinque Stelle non presero parte per la mancata concessione del simbolo e a farne le spese fu proprio Fede, che si sarebbe rifatto nel 2018 con l’ingresso in Senato.

“Le facce restano sempre le solite”, contesta il parlamentare. “Noi vogliamo una San Benedetto che sia un laboratorio, vogliamo persone che si mettano in gioco, vogliamo mettere al centro la partecipazione. Intendiamo creare un laboratorio di idee costanti. Spesso vediamo le amministrazioni chiuse nel palazzo, che non ascoltano. Noi dobbiamo fare squadra e rete”.

Per l’appuntamento del 2021 i Cinque Stelle schiereranno il geologo Serafino Angelini che sabato scorso ha presentato il suo programma.