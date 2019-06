San Benedetto, Davide Spaccasassi nuovo responsabile della Lega giovanile

ASCOLI PICENO – Davide Spaccasassi è il nuovo responsabile della Lega giovani di San Benedetto. A ufficializzare la nomina è Alfio Salvatore D’Urso, coordinatore provinciale della delegazione giovanile del partito di Salvini.

Per Grottammare invece è stato scelto Fabio Assenti, mentre ad Ascoli Luca Zippilli.

“Davide, Fabio e Luca si sono da subito contraddistinti per il loro impegno e dedizione in pieno spirito leghista e sicuramente potranno fare bene nelle loro città – dice D’Urso – queste nomine ci permettono un maggior radicamento sul territorio affinché possano avvicinarsi tanti ragazzi. Vogliamo essere i portavoce di tutti i giovani affinché possano trovare nella politica un luogo di confronto e di idee, come ci insegna Matteo”.