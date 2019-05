Salvini ad Ascoli: “L’ospedale non si tocca, sulla salute non si scherza”

ASCOLI PICENO – “Sul diritto alla salute non si scherza”. Matteo Salvini lo urla da piazza del Popolo, di fronte a migliaia di persone.

Il vicepremier approda ad Ascoli con un doppio compito: convincere gli elettori a votare Lega alle elezioni europee e sostenere Marco Fioravanti per la corsa alla carica di sindaco.

Salvini parla di politica nazionale, ma approfondisce anche le problematiche locali soffermandosi sul tema della sanità. “Se il 26 maggio saremo il primo partito delle Marche, il prossimo obbiettivo sarà liberare la Regione. Se governeremo noi, l’ospedale di Ascoli non verrà toccato”.

Poche ore prima il Ministro dell’Interno aveva registrato la puntata di Otto e mezzo nel corso della quale la tappa di Ascoli è stata più volte chiamata in causa. Parlando di Francesco Polacchi, editore di Altaforte con cui Salvini venne fotografato ad una cena, quest’ultimo ha precisato: “Faccio centinaia di foto al giorno, stasera sono ad Ascoli e mi fermerò fino a notte. Per rispetto di quelle persone resterò lì fino a quando non avrò stretto la mano e fatto la foto fino all’ultimo che me lo chiederà. Secondo voi chiedo a loro il codice fiscale o la carta d’identità?”.

E in merito all’accusa di strizzare l’occhio al fascismo, Salvini ha replicato: “Stasera ad Ascoli Piceno spero di non fare niente che abbia fatto Mussolini prima di me”.