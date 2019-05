“Salviamo il Madonna del Soccorso”, il comitato organizza un incontro a Grottammare

GROTTAMMARE – Sabato 25 maggio alle 10,30, presso la sala consiliare del comune di Grottammare, si terrà il convegno informativo organizzato, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, dal Comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso” ed aperto a tutti i cittadini. In tale occasione verrà esposta, alla cittadinanza di Grottammare, la difficile situazione in cui versa il nostro Ospedale, mostrando dati concreti ed atti amministrativi che evidenziano uno stato di cose davvero preoccupante, sia per l’effettività della tutela della nostra salute, sia per gli evidenti profili di illegittimità della spoliazione subita dal nostro territorio in materia di sanità.

Verranno evidenziate anche la disomogeneità di trattamento tra Aree Vaste e provincie marchigiane nella politica sanitaria e negli atti regionali. Saranno esposte le ultime novità legislative e le delibere della Regione Marche relativamente alla sanità ed all’adeguamento delle strutture ospedaliere regionali nel rispetto del D.M. 70/2015, conosciuto anche come “Decreto Balduzzi”. “La speranza – spiega il presidente del Comitato “Salviamo il Madonna del soccorso”, il dottor Nicola Baiocchi – è quella di avviare un dibattito che possa dimostrarsi costruttivo per la tutela del diritto alla salute, nei comuni costieri e nell’entroterra, mostrando come le scelte regionali non siano state orientate dai criteri di uniformità, omogeneità ed equità, normativamente sanciti, come emerge dal confronto tra tutte le Aree Vaste delle Marche, alla luce delle norme non ancora compiutamente applicate”.