Sala slot a Ragnola, Urbinati presenta un esposto in Procura: “Troppo vicina a banca e scuola”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue la battaglia di Fabio Urbinati contro le sale slot. Il consigliere regionale presenta un esposto in Procura per contestare la presenza della struttura in zona Ragnola, in quanto situata a poca distanza da una banca e una scuola.

L’ex assessore se la prende col Comune, colpevole di aver concesso l’autorizzazione di apertura avvenuta nel 2018. Quello della ludopatia è un fenomeno crescente nelle Marche, con la Regione che ha messo a punto nel tempo vari provvedimenti di prevenzione.

“La lotta si porta avanti con i fatti – è il commento di Urbinati – andiamo avanti senza tentennamenti”