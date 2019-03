Ruota, Chiodi: “Ogni volta che proponiamo qualcosa ci sono le barricate. Sono molto amareggiato”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Magari ci ripensa”. Carmine Chiodi non è sorpreso dallo sfogo di Manuel Rambelli e spera in un dietrofront dell’organizzatore che sotto le festività pasquali avrebbe dovuto portare la mega-ruota panoramica di oltre 30 metri a San Benedetto.

Il consigliere comunale è stato il principale referente della maggioranza e a fatica nasconde l’amarezza: “Fino a che non si è insediata questa giunta questa città era paese di Bengodi, mentre da quando siamo arrivati qualsiasi cosa proponiamo ci sono puntualmente barricate a non finire. Sotto questo aspetto sono anche io sotto pressione, ma è importante produrre tutto ciò che è necessario sotto il profilo della sicurezza”.

Prosegue Chiodi: “Pure in me c’è molta amarezza, volevo portare a San Benedetto qualcosa che desse risonanza e forte accoglienza, invece troviamo sempre qualche sassolino sul nostro percorso. Ma fa parte del normale incedere della vita”.

Il presidente della commissione commercio cita a questo punto le difficoltà incontrate lungo il percorso: “La ruota è un’attrazione particolare, servono risposte blindate, la sicurezza non si può barattare con niente. Se in Emilia-Romagna vanno più spediti beati loro. Io non posso rimproverarmi niente. Se non fosse venuto fuori il problema del terreno, tutto questo sarebbe stato superato da molto tempo, all’indomani della Tirreno-Adriatico avremmo potuto già occupare la piazza. Non si può dire che non ci abbiamo messo la buona volontà.

Rambelli forse fino a oggi ha trovato strade meno impervie, tuttavia quando si parla di sicurezza nessuno si vuole prendere responsabilità oltre a quelle che sono le proprie mansioni”.

Nonostante tutto, Chiodi non fa autocritica: “Volevamo proporre qualcosa che qui non si è mai fatto, abbiamo fatto di tutto per far montare questa attrazione. Abbiamo tentato di azzerare il più possibile la tempistica, ma non possiamo chiedere a funzionari di chiudere gli occhi senza avere svolto una seria analisi.