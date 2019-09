Ruggieri risponde a Sorge: “Ipocrita, per noi parlano i fatti. Ci giudicheranno i cittadini”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non si fa attendere la replica piccata di Annalisa Ruggieri agli attacchi lanciati da Margherita Sorge dal palco della Festa de L’Unità.

“E’ ipocrita criticare gli altri per esaltare se stessi di meriti mai avuti”, tuona l’assessore alla cultura. “Al Pd, ed in particolare ad esponenti della passata amministrazione, non resta che provare piacere nel condannare la nostra buona amministrazione perché il piacere di ben governare non potevano e non potranno più provarlo. Per noi parlano i fatti”.

La Ruggieri elenca quindi i progetti promossi dall’attuale giunta: “Abbiamo riportato il cinema al centro, e contiamo di continuare l’esperienza; abbiamo conquistato l’obiettivo della stagione di prosa al Concordia in doppia replica, cosa che permetterà a tanti di frequentare il teatro; abbiamo introdotto la notte bianca della biblioteca, strutturato percorsi espositivi importanti per la nostra città che hanno permesso di far vivere in estate i luoghi della cultura deputati per attendere un inverno scintillante non solo al Concordia, che da sempre in estate è poco appetibile vista la bella stagione. Tanto altro poi che i cittadini sapranno giudicare:evviva la democrazia,bellezza”.