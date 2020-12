Rosetti (Pd): “Canducci unico candidato sindaco al momento. Le altre sono marmellate politiche”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Al momento a San Benedetto del Tronto esiste un solo candidato alla carica di sindaco ed è Paolo Canducci, presentato e sostenuto oltre che dai Verdi, dal raggruppamento di Risorgi Marche e da alcuni civici tra cui l’ex assessore Roberto Bovara”. La provocazione giunge da Nicola Rosetti, che non prende seriamente in considerazione le altre alternative a Piunti emerse in questi giorni. “Dopo aver assistito a quattro anni di letargo e di vuoto assoluto, infatti, improvvisamente la politica locale ha anticipato il suo risveglio dal lungo letargo, come giudicare altrimenti i tanti minestroni e le marmellate politiche che i vari personaggi stanno mettendo in scena? In certi casi giochetti e architetture politiche, in altri ancora tentativi ridicoli di dimostrare l’impossibile se non la proiezione di se stessi e dei propri tanti salti di quaglia”.

Nel mirino finisce inevitabilmente Libera San Benedetto: “C’è chi tenta di autoconvincersi che in quindici anni a San Benedetto non ci sarebbe stata differenza tra quanti hanno amministrato e quindi ora serve una forza “salvifica” che possa finalmente segnare una vera rinascita, mettendo insieme inevitabilmente la destra -sempre la stessa, compresi quelli di Forza Italia e Alleanza Nazionale confluiti in Italia Viva – per fare quello che loro sembrerebbero criticare. Potremmo andare avanti ancora citando coloro che ad ogni elezione si svegliano pensando di poter parlare e pontificare grazie ad una investitura divina”, sostiene l’esponente Pd. “In questo guazzabuglio chi davvero può fare la differenza è il Partito Democratico che, se come sembra, ha ritrovato la sua unità, sicuramente è in grado di poter rimettere la politica al centro, la politica intesa come progetto a cui le persone possono affidare le proprie ansie, i propri sogni, le proprie speranze. Noi, contrariamente ad alcune banderuole, pensiamo che quando amministra il centro sinistra la differenza si sente, su tutti i fronti. Gli esempi possono esser migliaia, ne cito uno solo: due giorni fa, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, questa amministrazione ha promosso un incontro on line con il senatore Pillon, mentre in passato si sono realizzati due “simboli” la panchina rossa e il muro di bambole. Questione di cultura, questione di politica. Ecco, il PD deve rimettere al centro la politica e fare la propria parte, non ascoltando le sirene, ma ascoltando invece i cittadini, singoli e associati”.